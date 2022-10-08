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Ворскла переграла Чорноморець у 6 турі УПЛ

Сьогодні 14:53 168 0
Полтавська команда здобула другу перемогу у сезоні
Ворскла переграла Чорноморець у 6 турі УПЛ
#Ворскла, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла святкувала перемогу над одеським Чорноморцем. 

Матч завершився з рахунком 2:1. 

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 8 жовтня

Ворскла - Чорноморець 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Чеснаков, 1:1 - 53 Бобко, 2:1 - 88 Сефері

Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Олександр Скляр, Андрій Кравчук (Юрій Козиренко 72), Денис Олійник, Руслан Степанюк (Марлісон 90+2), Тауйлян Сефері Сулейманов (Артем Челядін 90+3), Володимир Чеснаков, Василь Кравець, Андрій Бацула (Ардіт Толі 72), Владлен Юрченко (Іван Нестеренко 85)

Чорноморець: Данило Варакута, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря (Андрій Штогрін 87), Сергій Кравченко, Дмитро Юсов, Іван Бобко (Кевін Кубемба 90), Максим Брагару, Орест Кузик (Олександр Гладкий 87), Володимир Салюк, (Зігей Бадібанга 90), Сергій Політило

Попередження: Дмитро Різник 68, Джоко Зайков 68 - Володимир Салюк 23, Сергій Кравченко 63, Ілля Путря 84, Сергій Кравченко 90+4

Вилучення: Сергій Кравченко 90+4

Нагадаємо Ворскла підписала 22-річного вихованця Тоттенгема.

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