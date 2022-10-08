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Коваленко повернувся до загальної групи Спеції

Сьогодні 15:39 122 0
Хавбек залікував ушкодження, яке отримав у розташуванні збірної
Коваленко повернувся до загальної групи Спеції
#Віктор Коваленко, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко повернувся до загальної групи і може зіграти у майбутньому матчі 9-го туру Серії А з Монцею.

Про це повідомляє Calcio Spezia.

Хавбек отримав пошкодження у розташуванні збірної України. Віктор пропустив перший матч Спеції після міжнародної перерви з Лаціо.

Український півзахисник, який має контракт з Аталантою, виступає за Спецію на правах оренди. Коваленко провів 6 матчів за Орлят цього сезону.

Спеція посідає 12-е місце у Серії А. Матч із Монцею відбудеться у неділю 9 жовтня. Початок о 16:00.

Нагадаємо у 9 турі Серії Спеція на виїзді програла Лаціо.

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