Коваленко повернувся до загальної групи Спеції

Хавбек залікував ушкодження, яке отримав у розташуванні збірної

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко повернувся до загальної групи і може зіграти у майбутньому матчі 9-го туру Серії А з Монцею.

Про це повідомляє Calcio Spezia.

Хавбек отримав пошкодження у розташуванні збірної України. Віктор пропустив перший матч Спеції після міжнародної перерви з Лаціо.

Український півзахисник, який має контракт з Аталантою, виступає за Спецію на правах оренди. Коваленко провів 6 матчів за Орлят цього сезону.

Спеція посідає 12-е місце у Серії А. Матч із Монцею відбудеться у неділю 9 жовтня. Початок о 16:00.

Нагадаємо у 9 турі Серії Спеція на виїзді програла Лаціо.