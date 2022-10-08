Гельзін: Керівники УАФ засиділися у своїх кріслах

Колишній власник донецького Олімпіка Владислав Гельзін вважає, що у керівництві Української асоціації футболу (УАФ) назріли кадрові зміни.

Про це заявив сам Гельзін.

"Риба гниє з голови. Керівники УАФ засиділися у своїх кріслах. Вони нічого не роблять для футболу, а працюють лише на свої кишені.

Де обіцяний завод з виготовлення штучних футбольних полів? Де допомога клубам тих міст, які опинилися в окупації? Вони прикриваються війною. Я вважаю, що УАФ має очолити Андрій Шевченко, а збірну - Сергій Ребров. Це буде найкращий у світі тандем", - сказав Гельзін.