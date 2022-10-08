Головне
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024
Вчора 21:10 1523
Ворскла - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 12:53 299
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання
Сьогодні 08:10 1055
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:48 2473
FAVBET став офіційним спонсором харківського Металіста
Вчора 19:52 188
Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ
Вчора 18:57 430
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 17:51 1280
Верес поступився Металісту у 6 турі УПЛ
Вчора 16:58 374
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК
Вчора 15:12 3674
Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні
Вчора 14:06 323
Прямі трансляції

Бензема не зіграє з Хетафе

Сьогодні 11:25 159 0
Форвард не потрапив у заявку на матч із Хетафе
Бензема не зіграє з Хетафе
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 7 жовтня, нападник Реала Карім Бензема пропустив тренування команди.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Після цього французький форвард не увійшов до заявки Реала на матч Ла Ліги проти Хетафе, який відбудеться сьогодні, 8 жовтня.

За інформацією іспанських ЗМІ, ні про яку травму не йдеться - Бензема просто вирішив перестрахуватися і відпочити перед матчами проти Шахтаря та Барселоною (11 та 16 жовтня відповідно).

Нагадаємо у вересні Бензема вже пропустив низку матчів через травму коліна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 1523
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК 3674
Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО 7900
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2473
Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО 1319
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1280
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16300
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257805
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 52240 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109526
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14922
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21115