Форвард не потрапив у заявку на матч із Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 7 жовтня, нападник Реала Карім Бензема пропустив тренування команди.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Після цього французький форвард не увійшов до заявки Реала на матч Ла Ліги проти Хетафе, який відбудеться сьогодні, 8 жовтня.

За інформацією іспанських ЗМІ, ні про яку травму не йдеться - Бензема просто вирішив перестрахуватися і відпочити перед матчами проти Шахтаря та Барселоною (11 та 16 жовтня відповідно).

Нагадаємо у вересні Бензема вже пропустив низку матчів через травму коліна.