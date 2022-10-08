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Ворскла зіграє з Чорноморцем у 6 турі УПЛ

Сьогодні 08:26 216 0
Початок зустрічі о 13:00
Ворскла зіграє з Чорноморцем у 6 турі УПЛ
#Ворскла, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 жовтня, відбудеться матч 6-го туру української Прем’єр-Ліги Ворскла - Чорноморець.

Матч між полтавською та одеською командами відбудеться на Закарпатті на стадіоні Минай. Початок зустрічі о 13:00.

Нагадаємо, що 8 жовтня планувалося проведення ще одного матчу - Львів - Шахтар. На прохання донецького клубу матч було перенесено на пізніший термін.

Розклад матчів 6-го туру УПЛ на 8 жовтня:

13:00. Ворскла - Чорноморець

Нагадаємо Ворскла підписала 22-річного вихованця Тоттенгема.

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