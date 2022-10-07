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Динамо може звільнити Луческу - ЗМІ

Вчора 23:37 333 0
Динамо невдало розпочало сезон
Динамо може звільнити Луческу - ЗМІ
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зараз не перебуває під ризиком звільнення з київської команди.

Про це повдіомляє Gazeta Sporturilor.

Керівництво клубу розуміє складну ситуацію, у якій знаходиться Динамо. Футболісти та тренерський штаб через війну весь час у переїздах і майже не мають можливості стабільно тренуватися.

Сам Луческу на цей момент не має бажання подавати у відставку і готовий працювати далі.

Динамо невдало розпочало чемпіонат України, набравши 6 очок після чотирьох турів, а у групі Ліги Європи команда програла три матчі з трьох.

Нагадаємо, Луческу зрівнявся з Венгером за матчами у єврокубках.

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