Вірт: Намагатимемося опустити всіх на землю

Гравці Вереса знизили вимоги до себе перед матчем з Металістом.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"У нас сьогодні взагалі нічого не було на полі. Взагалі нічого! З таким ставленням до справи, як сьогодні - в нас будуть великі проблеми. Я мав серйозну розмову з командою у перерві. Ми вже серйозно поговорили після гри. І завтра - теж будемо серйозно розмовляти. Бо десь футболісти трохи відчули смак перемог і знизили до себе вимоги. Усі без виключення.

Починаючи від Богдана Когута, і завершуючи Михайлом Шестаковим - до всіх є маса зауважень. Намагатимемося опустити всіх на землю, щоб виходили і грали так, як в попередніх п'яти іграх.

Мені не сподобався настрій на гру. По перших хвилинах я помітив, що це не та команда, яка грала у попередніх матчах. Зовсім не та. Напевно, це я до них не достукався.

При всій великій повазі до Металіста - ми могли розраховувати на більше. Наші футболісти забули, за рахунок чого вони вигравали. Завтра ми їм почнемо нагадувати. Бо сьогодні на поле виходили "академіки", які думали, що все знають і вміють. А виявилося, що це не так.

Ми дуже легко дали забити собі двічі. Дуже легко. Перший гол - взагалі шедевр. Ціла група наших футболістів не знала, що робити з м'ячем. І це досвідчені гравці.

Можливо, психологічно тисне фактор свого стадіону. Дуже хочеться знову тут перемогти. Тому працюємо далі, виправлятимемо помилки", - відзначив Вірт.