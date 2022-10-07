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Тлумак обурений суддівством у матчі з Поліссям

Сьогодні 19:40 45 0
Андрій Тлумак прокоментував суддівство на матчі з Поліссям
Тлумак обурений суддівством у матчі з Поліссям
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся, #Андрій Тлумак

Джерело - Чемпіон.

Головний арбітр матчу Полісся - Карпати Сергій Задиран допускав помилки в користь житомирського клубу.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Андрій Тлумак.

"Станом на сьогодні йде війна в країні. Найголовніше, чому ми не хочемо бути такими, як москалі - бо не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це найголовніше. Найбільша біда, що ми боремось за те, що не змінюється. Яка тоді різниця, чи буде вільна Україна, чи це буде москальня? Поясніть мені, будь ласка.

Мені просто цікаво, які будуть оцінки й де той суддя буде. Я не говорю емоціями, ми говоримо про правила гри. Коли наш нападник на перших хвилинах виходить в 1 на 1, Гітченко його руками зупиняє… Я не кажу, що це червона картка, бо центр поля, але жовта повинна бути. Ніяких емоцій.

Коли воротар грає руками за карним майданчиком, а наш нападник має забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка карточка? Ніякої...

Полісся — молодці. Хороші футболісти, класний тренер, класна команда, реально. Але якщо так буде, то я їх вітаю з виходом в УПЛ. Дякую", - сказав Тлумак.

Раніше Полісся перемогло Карпати.

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