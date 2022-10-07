Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 6 турі УПЛ Колос вдома зіграв внічию з Інгульцем.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України – УПЛ
6 тур, 07 жовтня
Колос - Інгулець 0:0
Попередження: Чорноморець, 44, Оріховський, 66, Зозуля, 67, Лисенко, 81, Мілько, 90+1 – Ченбай, 57, Саків, 67, Кухарук, 74
Колос: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Новак, Зозуля – Оріховський (Ісаєнко, 88), Мілько – Мякушко, Смирний (Ільїн, 64), Болбат (Попов, 65) – Безбородько (Лисенко, 79).
Інгулець: Кучер – Смоляков (Кравчук, 71), Ченбай, Павлов, Нагієв (Сітало, 46) – Саків, Кучеренко – Сидоренко, Кухарук (Клименко, 77), Одарюк (Марусич, 78) – Запорожець.
Раніше Верес поступився Металісту.