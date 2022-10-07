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Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ

Сьогодні 18:57 190 0
Матч завершився внічию
Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ
#Інгулець, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі УПЛ Колос вдома зіграв внічию з Інгульцем.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 07 жовтня

Колос - Інгулець 0:0

Попередження: Чорноморець, 44, Оріховський, 66, Зозуля, 67, Лисенко, 81, Мілько, 90+1 – Ченбай, 57, Саків, 67, Кухарук, 74

Колос: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Новак, Зозуля – Оріховський (Ісаєнко, 88), Мілько – Мякушко, Смирний (Ільїн, 64), Болбат (Попов, 65) – Безбородько (Лисенко, 79).

Інгулець: Кучер – Смоляков (Кравчук, 71), Ченбай, Павлов, Нагієв (Сітало, 46) – Саків, Кучеренко – Сидоренко, Кухарук (Клименко, 77), Одарюк (Марусич, 78) – Запорожець.

Раніше Верес поступився Металісту.

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