Найкращим гравцем тижня у Лізі Європи був визнаний форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

На рахунку нападника два голи та асист у матчі проти Омонії (перемога 3:2).

Окрім Рашфорда, на звання гравця тижня у Лізі Європи претендували Віссам Бен-Єддер із Монако, Гелор Канга з Монако та Коді Гакпо з ПСВ.

