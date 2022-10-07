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У Луческу найбільший відсоток поразок у єврокубках серед усіх тренерів Динамо

Сьогодні 18:11 274 0
Луческу став найгіршим тренером Динамо в історії клубу
У Луческу найбільший відсоток поразок у єврокубках серед усіх тренерів Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу має найбільший відсоток поразок у матчах єврокубків серед усіх фахівців, які очолювали команду та провели 10+ матчів на міжнародній арені.

Про це повдіомляють Druzi Dynamo.

Луческу програв 57% ігор з киянами у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Другий найгірший показник у Йожефа Сабо – 50%. П’ятірку замикають Валерій Газзаєв (41%), Анатолій Пузач (40%) та Анатолій Дем‘яненко (38%). Найуспішнішими є Олександр Сєвідов (20%),  Віктор Маслов та Валерій Лобановський (в обох по 21%).

Що стосується групової стадії єврокубків, то на чолі Динамо Луческу поступився у 12 з 15 матчів. Загальна різниця м’ячів – 7:29.

Нагадаємо, Луческу зрівнявся з Венгером за матчами у єврокубках.

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