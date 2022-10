Рашфорд та Бен Єддер - претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер зробив дубль у матчі з Трабзонспором (3:1). Те ж саме вдалось півзахиснику Црвени Звезди Гелору Канга у грі з Ференцварошем (4:1).

Також по дублю та одному результативному пасу записали у свій актив форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд (перемога над Омонією 3:2) та форвард ПСВ Коді Гакпо (перемога над Цюрихом 5:1).

🌟 Marcus Rashford

🌟 Wissam Ben Yedder

🌟 Cody Gakpo

