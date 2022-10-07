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Рашфорд та Бен Єддер - претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Сьогодні 12:52 125 0
Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня
Рашфорд та Бен Єддер - претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер зробив дубль у матчі з Трабзонспором (3:1). Те ж саме вдалось півзахиснику Црвени Звезди Гелору Канга у грі з Ференцварошем (4:1).

Також по дублю та одному результативному пасу записали у свій актив форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд (перемога над Омонією 3:2) та форвард ПСВ Коді Гакпо (перемога над Цюрихом 5:1).

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