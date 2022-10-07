Рашфорд та Бен Єддер - претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Визначились претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.
Про це повідомляє УЄФА.
Нападник Монако Віссам Бен Єддер зробив дубль у матчі з Трабзонспором (3:1). Те ж саме вдалось півзахиснику Црвени Звезди Гелору Канга у грі з Ференцварошем (4:1).
Також по дублю та одному результативному пасу записали у свій актив форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд (перемога над Омонією 3:2) та форвард ПСВ Коді Гакпо (перемога над Цюрихом 5:1).
Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 6, 2022
🌟 Marcus Rashford
🌟 Wissam Ben Yedder
🌟 Cody Gakpo
🌟 Guélor Kanga@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL