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СК Дніпро-1 - Вадуц 2:2. Огляд матчу

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Огляд матчу СК Дніпро-1 - Вадуц
СК Дніпро-1 - Вадуц 2:2. Огляд матчу
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом.

Ліга конференцій
3 тур, Група Е
06 жовтня

СК Дніпро-1 - Вадуц 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Довбик, 1:1 - 26 Фер, 1:2 - 47 Гассер, 2:2 - 78 Пихальонок

Дніпро-1: 93. Валеф, 3. Адамюк (24. Лучкевич, 46, Танчик,50), 5.Сарапій, 39. Сваток (кап), 6. Бузанелло, 18. Бабенко, 22.Рубчинський (11.Громов,62,), 8. Піхальонок, 13. Амаш (23. Бланко, 46), 9. Гуцуляк (20. Горбунов, 46), 7. Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 33.Юрчук, 2. Кононов, 10. Балулі, 15. Логінов, 25.Когут, 29. Назаренко.

Вадуц:  42.Шанде, 28.Трабер, 29.Ісик, 24.Гассер, 47. Фер (3. Гельзер, 90+2),  14.Гаїч (19,Джокіч, 73), 80.Фоссо. 23. Даріо, 10.Чичек (4. Хаслер,73 ), 9.Зуттер (5.Омеровіч,82), 27.Сасере (74,Растодер,73)

Запасні: 23.Фозер, 30. Ері,  7.Хаджи,13.Іодіче, 21.Джамайлі, 53.Пепсі,  77.Добрес.

Попередження: Фоссо (67), Джокіч (83), Омерович (86), Сваток (90+3).

Повну версію матчу дивіться тут.

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