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Вест Гем дотиснув Андерлехт. Результати 3 туру Ліги конференцій

Вчора 23:56 223 0
Результати 3 туру Ліги конференцій
Вест Гем дотиснув Андерлехт. Результати 3 туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23

3 тур, 06 жовтня 

Андерлехт - Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Скамакка 

Лех - Хапоель Беер-Шева 0:0

Молде - Шемрок Реворс 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Бриндхільсен, 2:0 - 49 Бриндхільсен, 3:0 - 58 Хуссейн

Пюнік - Жальгіріс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Жунінью, 2:0 - 61 Отубанджо

Сівасспор - Баллкані 3:4 (1:2)

Голи: Улвестад, 1, Єсіл'юрт, 75, 90+2 – Такі, 20, Потоку, 31, Кореніца, 66, Краснікі, 90+4

Сількеборг - Стяуа 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Клюнге, 2:0 - 8 Куск, 3:0 - 35 Хеленіус (п), 4:0 - 58 Тордарсон, 5:0 - 51 Адамсен

Словацко - Ніцца 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Пепе

АЗ Алкмар - Аполлон 3:2

Базель - Слован 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Паушек, 0:2 - 45+1 Чаврич

Вільярреал - Аустрія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Баена, 2:0 - 43 Груневелд, 3:0 - 76 Моралес, 4:0 - 80 Моралес, 5:0 - 88 Моралес

Гент - Юргорден 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Даніельсон

Кельн - Партизан 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Маркович

РФС - Башакшехір 0:0

Славія - ЧФР Клуж 0:1 (0:1)

Хартс - Фіорентина 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Мандрагора, 0:2 - 42 Куаме, 0:3 - 79 Йович

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