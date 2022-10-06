Вест Гем дотиснув Андерлехт. Результати 3 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
3 тур, 06 жовтня
Андерлехт - Вест Гем 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 79 Скамакка
Лех - Хапоель Беер-Шева 0:0
Молде - Шемрок Реворс 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Бриндхільсен, 2:0 - 49 Бриндхільсен, 3:0 - 58 Хуссейн
Пюнік - Жальгіріс 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Жунінью, 2:0 - 61 Отубанджо
Сівасспор - Баллкані 3:4 (1:2)
Голи: Улвестад, 1, Єсіл'юрт, 75, 90+2 – Такі, 20, Потоку, 31, Кореніца, 66, Краснікі, 90+4
Сількеборг - Стяуа 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Клюнге, 2:0 - 8 Куск, 3:0 - 35 Хеленіус (п), 4:0 - 58 Тордарсон, 5:0 - 51 Адамсен
Словацко - Ніцца 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Пепе
АЗ Алкмар - Аполлон 3:2
Базель - Слован 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 36 Паушек, 0:2 - 45+1 Чаврич
Вільярреал - Аустрія 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Баена, 2:0 - 43 Груневелд, 3:0 - 76 Моралес, 4:0 - 80 Моралес, 5:0 - 88 Моралес
Гент - Юргорден 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Даніельсон
Кельн - Партизан 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Маркович
РФС - Башакшехір 0:0
Славія - ЧФР Клуж 0:1 (0:1)
Хартс - Фіорентина 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Мандрагора, 0:2 - 42 Куаме, 0:3 - 79 Йович