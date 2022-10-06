Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи 2022/23
3 тур, 06 жовтня
Монако - Трабзонспор 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Бен Єддер, 2:0 - 45+2 Бен Єддер (пен), 3:0 - 55 Дісасі, 3:1 - 72 Бакасетас
Омонія - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Ансаріфард, 1:1 - 53 Рашфорд, 1:2 - 63 Марсьяль, 1:3 - 84 Рашфорд, 2:3 - 85 Панайоту
ХІК - Лудогорець 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Тіссера, 1:1 - 55 Хетемай
Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Канга, 2:0 - 35 Мітрович, 3:0 - 50 Катай, 4:0 - 60 Катай, 4:1 - 71 Захаріассен
Цюрих - ПСВ 1:5 (0:4)
Голи: 0:1 - 10 Вертессен, 0:2 - 15 Вертессен, 0:3 - 21 Гакпо, 0:4 - 35 Сімонс, 0:5 - 55 Гакпо, 1:5 - 87 Окіта
Шериф - Реал Сосьєдад 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Сільва, 0:2 - 62 Елустондо
Штурм - Лаціо 0:0
Арсенал - Буде-Глімт 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Нкетіа, 2:0 - 28 Холдінг, 3:0 - 85 Вієйра
Брага - Рояль Уніон 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Руїс, 1:1 - 86 Нільссон, 1:2 - 90+4 Сайкс
Мідтьюлланн – Феєнорд 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 23 Шиманьскі, 0:2 - 45 Кокджу, 1:2 - 54 Ісаксен, 2:2 - 85 Жунінью
Олімпіакос – Карабах 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Овусу, 0:2 - 82 Вешович, 0:3 - 86 Шейдаєв
Рома – Бетіс 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Дибала (пен), 1:1 - 40 Родрігес, 1:2 - 88 Енріке
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Бачуай, 2:0 - 80 Мамас
Фрайбург – Нант 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 К’єре, 2:0 - 72 Гріфо