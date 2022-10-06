Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 203
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 171
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1281
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 372
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 8847
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 282
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 189
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2046
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 797
Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом у Лізі конференцій
Вчора 21:39 348
Прямі трансляції

Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи

Вчора 23:59 372 0
Результати 3 туру Ліги Європи
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2022/23

3 тур, 06 жовтня 

Монако - Трабзонспор 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Бен Єддер, 2:0 - 45+2 Бен Єддер (пен), 3:0 - 55 Дісасі, 3:1 - 72 Бакасетас

Омонія - Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Ансаріфард, 1:1 - 53 Рашфорд, 1:2 - 63 Марсьяль, 1:3 - 84 Рашфорд, 2:3 - 85 Панайоту

ХІК - Лудогорець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Тіссера, 1:1 - 55 Хетемай

Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Канга, 2:0 - 35 Мітрович, 3:0 - 50 Катай, 4:0 - 60 Катай, 4:1 - 71 Захаріассен

Цюрих - ПСВ 1:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 10 Вертессен, 0:2 - 15 Вертессен, 0:3 - 21 Гакпо, 0:4 - 35 Сімонс, 0:5 - 55 Гакпо, 1:5 - 87 Окіта

Шериф - Реал Сосьєдад 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Сільва, 0:2 - 62 Елустондо

Штурм - Лаціо 0:0

Арсенал - Буде-Глімт 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Нкетіа, 2:0 - 28 Холдінг, 3:0 - 85 Вієйра

Брага - Рояль Уніон 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Руїс, 1:1 - 86 Нільссон, 1:2 - 90+4 Сайкс

Мідтьюлланн – Феєнорд 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Шиманьскі, 0:2 - 45 Кокджу, 1:2 - 54 Ісаксен, 2:2 - 85 Жунінью

Олімпіакос – Карабах 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Овусу, 0:2 - 82 Вешович, 0:3 - 86 Шейдаєв

Рома – Бетіс 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Дибала (пен), 1:1 - 40 Родрігес, 1:2 - 88 Енріке

Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Бачуай, 2:0 - 80 Мамас

Фрайбург – Нант 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 К’єре, 2:0 - 72 Гріфо

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8914 1
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4498
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 7399
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 8847
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 6390 4
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8314
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 45527
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22097
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60975
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13408
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42978
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7383