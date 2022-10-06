Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом у Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 вдома зіграв внічию з Вадуцом.
Матч завершився з рахунком 2:2.
СК Дніпро-1 - Вадуц 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 5 Довбик, 1:1 - 26 Фер, 1:2 - 47 Гассер, 2:2 - 78 Пихальонок
Дніпро-1: 93. Валеф, 3. Адамюк (24. Лучкевич, 46, Танчик,50), 5.Сарапій, 39. Сваток (кап), 6. Бузанелло, 18. Бабенко, 22.Рубчинський (11.Громов,62,), 8. Піхальонок, 13. Амаш (23. Бланко, 46), 9. Гуцуляк (20. Горбунов, 46), 7. Довбик.
Запасні: 1.Рибак, 33.Юрчук, 2. Кононов, 10. Балулі, 15. Логінов, 25.Когут, 29. Назаренко.
Вадуц: 42.Шанде, 28.Трабер, 29.Ісик, 24.Гассер, 47. Фер (3. Гельзер, 90+2), 14.Гаїч (19,Джокіч, 73), 80.Фоссо. 23. Даріо, 10.Чичек (4. Хаслер,73 ), 9.Зуттер (5.Омеровіч,82), 27.Сасере (74,Растодер,73)
Запасні: 23.Фозер, 30. Ері, 7.Хаджи,13.Іодіче, 21.Джамайлі, 53.Пепсі, 77.Добрес.
Попередження: Фоссо (67), Джокіч (83), Омерович (86), Сваток (90+3).