Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів

Джерело - Чемпіон.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався у своєму кримінальному минулому.
Про це розповів сам власника клубу з Петрового в інтерв'ю Наталії Мосейчук
"- Кажуть: "От Поворознюк сидів, а зараз ним усі захоплюються".
- Ну, сидів… Так я пишаюся тим, що я сидів.
- А за що сиділи?
- Лейтенанту щелепу зламав, сержанту – носа. Нестатутні відносини, 244-та і 242-га.
- Скільки ви сиділи?
- 8 місяців. Просто 4 роки служив, виходить. Служив 2 і досиджував. Півтора дисбату ще дали.
Я сидів за 81-ю, розкрадання державного майна шляхом крадіжки в особливо великих розмірах. Це я вкрав 2 каністри солярки. Хотів вкрасти більше, але мені дали 81-шу, четверту через сімнадцяту. Тобто спроба крадіжки державного майна.
- Так ви носа зламали, а потім ще й крадіжка?
- Так.
- То ви двічі сиділи?
- Ні, тричі судимий.
- А, просто судимий?
- Так. За 2 каністри солярки. Хотів вкрасти більше, але Порошенки і Тимошенки роздувають "судимий, в особливо великих розмірах". Ну, хай говорять, - сказав Поворознюк.