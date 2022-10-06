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Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів

Сьогодні 19:42 2642 1
Олександр Поворознюк прокоментував свої судимості
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався у своєму кримінальному минулому.

Про це розповів сам власника клубу з Петрового в інтерв'ю Наталії Мосейчук

"- Кажуть: "От Поворознюк сидів, а зараз ним усі захоплюються".

- Ну, сидів… Так я пишаюся тим, що я сидів.

- А за що сиділи?

- Лейтенанту щелепу зламав, сержанту – носа. Нестатутні відносини, 244-та і 242-га.

- Скільки ви сиділи?

- 8 місяців. Просто 4 роки служив, виходить. Служив 2 і досиджував. Півтора дисбату ще дали.

Я сидів за 81-ю, розкрадання державного майна шляхом крадіжки в особливо великих розмірах. Це я вкрав 2 каністри солярки. Хотів вкрасти більше, але мені дали 81-шу, четверту через сімнадцяту. Тобто спроба крадіжки державного майна.

- Так ви носа зламали, а потім ще й крадіжка?

- Так.

- То ви двічі сиділи?

- Ні, тричі судимий.

- А, просто судимий?

- Так. За 2 каністри солярки. Хотів вкрасти більше, але Порошенки і Тимошенки роздувають "судимий, в особливо великих розмірах". Ну, хай говорять, - сказав Поворознюк.

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