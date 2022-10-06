Дніпро-1 назвав стартовий склад на матч Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 вдома зіграє з Вадуцом.
Стартові склади команд:
Дніпро-1: 93. Валеф, 3. Адамюк, 5.Сарапій, 39. Сваток (кап), 6. Бузанелло, 18. Бабенко, 22.Рубчинський, 8. Піхальонок, 13. Амаш, 9. Гуцуляк, 7. Довбик.
Запасні: 1.Рибак, 33.Юрчук, 2. Кононов, 10. Балулі, 11.Громов, 15. Логінов, 20. Горбунов, 23. Бланко, 24. Лучкевич, 25.Когут, 29. Назаренко, 34. Танчик.
Вадуц: 42.Шанде, 28.Трабер, 29.Ісик, 24.Гассер, 47. Фер, 14.Гаїч, 80.Фоссо. 23. Даріо, 10.Чичек, 9.Зуттер, 27.Сасере.
Запасні: 23.Фозер, 30. Ері, 3. Гельзер, 4. Хаслер, 5.Омеровіч, 7.Хаджи,,13.Іодіче, 19,Джокіч, 21.Джамайлі, 53.Пепсі, 74,Растодер,, 77.Добрес.
Початок матчу о 19:45 за київським часом.