Визначився найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Португальський форвард відзначився дублем та гольовою передачею у матчі проти Селтіка.

Нападника Лейпцига Андре Сілву було визнано найкращим гравцем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У матчі проти Селтіка (3:1) 26-річний португалець відзначився дублем та однією результативною передачею.

У боротьбі за нагороду Сілва випередив Анхеля Ді Марію (Ювентус), Джуда Беллінгема (Боруссія Д) та Джованні Ді Лоренцо (Наполі).

Після трьох турів Лейпциг посідає третє місце у групі F, набравши три очки. Попереду Реал та Шахтар, які мають по 9 та 4 бали відповідно, а у Селтіка – 1 очко.