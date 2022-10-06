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Визначився найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:10 364 0
Португальський форвард відзначився дублем та гольовою передачею у матчі проти Селтіка.
Визначився найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - uefa.com.

Нападника Лейпцига Андре Сілву було визнано найкращим гравцем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

У матчі проти Селтіка (3:1) 26-річний португалець відзначився дублем та однією результативною передачею.

У боротьбі за нагороду Сілва випередив Анхеля Ді Марію (Ювентус), Джуда Беллінгема (Боруссія Д) та Джованні Ді Лоренцо (Наполі).

Після трьох турів Лейпциг посідає третє місце у групі F, набравши три очки. Попереду Реал та Шахтар, які мають по 9 та 4 бали відповідно, а у Селтіка – 1 очко.

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