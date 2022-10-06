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Тренер Вадуца: Ми маємо ідею, як грати проти Дніпра-1

Сьогодні 17:54 201 0
Алессандро Манджаратті прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги конференцій проти Дніпра-1.
Тренер Вадуца: Ми маємо ідею, як грати проти Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Вадуц

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Гравці Вадуца знають, як грати проти СК Дніпро-1 у 3 турі Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер Алессандро Манджаратті.

"Дуже гарний стадіон та хороше поле. Про місто поки не можу нічого сказати, адже ми прибули лише вдень. Але ми щасливі бути тут, насолоджуватися атмосферою сьогодні та завтра.

Я бачив матчі Дніпра-1 у Лізі конференцій та у чемпіонаті. Ключовим гравцем вважаю №7, здається, його прізвище Довник. Він грає за національну збірну, є дуже сильним фізично та технічно, швидкий. Він хороший гравець, і вважаю, ми почуємо про нього наступного року у Європі.

Дуже важко порівнювати Алкмар та Дніпро-1, адже у Лізі конференцій та у чемпіонаті був різний футбол. Я бачив перший матч Дніпра-1 проти Алкмара, де наш суперник грав у захисному стилі. Водночас у матчах чемпіонату та проти Аполлону Дніпро-1 грав у дуже хороший комбінаційний футбол, був дуже сильним у білд-апі. Вважаю, Дніпро-1 є таким же за силою, як Алкмар. Вони грають у схожий футбол, коли атакувальні гравці у будь-який момент можуть піднести сюрприз. Вони полюбляють комбінаційний футбол з короткими передачами у середині. Ми будемо готові до цього. Я пояснив команді, як вони мають діяти, і ми маємо ідею, як грати проти Дніпра-1. Подивимось, добра вона чи ні", - відзначив Манджаратті.

Матч Дніпро-1 — Вадуц відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 19:45 за київським часом.

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