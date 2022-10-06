Збірна України залишилася на 27 місці в рейтингу ФІФА

Джерело - ФІФА.
Збірна України залишилася на 27-му місці в рейтингу національних команд (16-е серед європейських збірних).
Про це повідомляє ФІФА.
Після вересневих матчів підопічних Петракова (проти Шотландії - 0:3 і 0:0 та Вірменії - 5:0) в активі збірної України 1536,99 бала.
Очолює рейтинг збірна Бразилії (1841,3), на другій позиції розташувалися бельгійці. Трійку замикає національна команда Аргентини.
Рейтинг ФІФА
6 жовтня
1. Бразилія - 1841,30
2. Бельгія - 1816,71
3. Аргентина - 1773,88
4. Франція - 1759,78
5. Англія - 1728,47
6. Італія - 1726,14
7. Іспанія - 1715,22
8. Нідерланди - 1694,51
9. Португалія - 1676,56
10. Данія - 1666,57
...
27. Україна - 1536,99