Збірна України залишилася на 27 місці в рейтингу ФІФА

Очолює рейтинг збірна Бразилії

Джерело - ФІФА.

Збірна України залишилася на 27-му місці в рейтингу національних команд (16-е серед європейських збірних).

Про це повідомляє ФІФА.

Після вересневих матчів підопічних Петракова (проти Шотландії - 0:3 і 0:0 та Вірменії - 5:0) в активі збірної України 1536,99 бала.

Очолює рейтинг збірна Бразилії (1841,3), на другій позиції розташувалися бельгійці. Трійку замикає національна команда Аргентини.

Рейтинг ФІФА

6 жовтня

1. Бразилія - 1841,30

2. Бельгія - 1816,71

3. Аргентина - 1773,88

4. Франція - 1759,78

5. Англія - 1728,47

6. Італія - 1726,14

7. Іспанія - 1715,22

8. Нідерланди - 1694,51

9. Португалія - 1676,56

10. Данія - 1666,57

...

27. Україна - 1536,99