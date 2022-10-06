Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1065
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 175
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 7845
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8432 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 267
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 555
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 473
ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1275
Реал - Шахтар 2:1. Як це було
Вчора 23:51 13759
Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1397
Прямі трансляції

5 команд йдуть без поразок після 3 турів Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:00 211 0
По 7 очок у ПСЖ та Бенфіки
5 команд йдуть без поразок після 3 турів Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Завершилися матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє Squawka.

За підсумками перших 3-х турів 5-м командам вдалося набрати максимальну кількість очок.

По 9 балів у Манчестер Сіті, Наполі, Баварії, Реала Андрія Луніна та  Брюгге, за яке виступають Роман Яремчук та Едуард СОболь.

Усі 5 команд очолюють турнірні таблиці своїх груп.

По 7 очок у ПСЖ та Бенфіки, по 6 - у Ліверпуля, Інтера, Боруссії та Спортінга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 4880
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 24369
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8432 1
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 13759
Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 5367
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7845
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222177 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5203
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26188
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8021
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26582
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27799