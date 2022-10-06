5 команд йдуть без поразок після 3 турів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Завершилися матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це повідомляє Squawka.
За підсумками перших 3-х турів 5-м командам вдалося набрати максимальну кількість очок.
По 9 балів у Манчестер Сіті, Наполі, Баварії, Реала Андрія Луніна та Брюгге, за яке виступають Роман Яремчук та Едуард СОболь.
Усі 5 команд очолюють турнірні таблиці своїх груп.
По 7 очок у ПСЖ та Бенфіки, по 6 - у Ліверпуля, Інтера, Боруссії та Спортінга.
Five teams have a perfect record in the Champions League this season:— Squawka (@Squawka) October 5, 2022
◉ Man City
◉ Bayern
◉ Real Madrid
◉ Club Brugge
◉ Napoli
Are you backing any of them to win the whole thing? #UCL