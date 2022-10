5 команд йдуть без поразок після 3 турів Ліги чемпіонів

Завершилися матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє Squawka.

За підсумками перших 3-х турів 5-м командам вдалося набрати максимальну кількість очок.

По 9 балів у Манчестер Сіті, Наполі, Баварії, Реала Андрія Луніна та Брюгге, за яке виступають Роман Яремчук та Едуард СОболь.

Усі 5 команд очолюють турнірні таблиці своїх груп.

По 7 очок у ПСЖ та Бенфіки, по 6 - у Ліверпуля, Інтера, Боруссії та Спортінга.

