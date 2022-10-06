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Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій

Сьогодні 09:19 267 0
Розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 жовтня, відбудуться матчі 3 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23

3 тур, 06 жовтня 

19:45 Андерлехт - Вест Гем

19:45 Дніпро-1 - Вадуц

19:45 Лех - Хапоель Беер-Шева

19:45 Молде - Шемрок Реворс

19:45 Пюнік - Жальгіріс

19:45 Сівасспор - Баллкані

19:45 Сількеборг - Стяуа

19:45 Словацко - Ніцца

  СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій

22:00 АЗ Алкмар - Аполлон

22:00 Базель - Слован

22:00 Вільярреал - Аустрія

22:00 Гент - Юргорден

22:00 Кельн - Партизан

22:00 РФС - Башакшехір

22:00 Славія - ЧФР Клуж

22:00 Хартс - Фіорентина

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