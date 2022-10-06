Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 жовтня, відбудуться матчі 3 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
3 тур, 06 жовтня
19:45 Андерлехт - Вест Гем
19:45 Дніпро-1 - Вадуц
19:45 Лех - Хапоель Беер-Шева
19:45 Молде - Шемрок Реворс
19:45 Пюнік - Жальгіріс
19:45 Сівасспор - Баллкані
19:45 Сількеборг - Стяуа
19:45 Словацко - Ніцца
СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій
22:00 АЗ Алкмар - Аполлон
22:00 Базель - Слован
22:00 Вільярреал - Аустрія
22:00 Гент - Юргорден
22:00 Кельн - Партизан
22:00 РФС - Башакшехір
22:00 Славія - ЧФР Клуж
22:00 Хартс - Фіорентина