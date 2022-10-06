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Реал Мадрид - Шахтар 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:16 1320 0
Шахтар зазнав першої поразки у поточному груповому турнірі Ліги чемпіонів
Реал Мадрид - Шахтар 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 3 турі Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар.

Ліга чемпіонів 2022/23
Група F, 3 тур
05 жовтня

Реал Мадрид - Шахтар 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Родріго, 2:0 - 28 Вінісіус, 2:1 - 39 Зубков

Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80).

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67).

Попередження: Бондар 55, Мудрик 90+2

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