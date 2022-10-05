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ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 402 0
Результати 3 туру Ліги чемпіонів
ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23
3 тур, 05 жовтня 

Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Окафор (пен)

РБ Лейпциг - Селтік 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Нкунку, 1:1 - 47 Жота, 2:1 - 64 Сілва, 3:1 - 77 Сілва

Бенфіка – ПСЖ 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Мессі, 1:1 - 41 Данілу (автогол)

Манчестер Сіті – Копенгаген 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Голанд, 2:0 - 32 Голанд, 3:0 - 39 Хочалава (автогол), 4:0 - 55 Марез, 5:0 - 76 Альварес

Севілья - Боруссія Дортмунд 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Геррейро, 0:2 - 41 Беллінгем, 0:3 - 43 Адеємі, 1:3 - 51 Ен Несірі, 1:4 - 75 Брандт

Челсі – Мілан 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Фофана, 2:0 - 56 Обамеянг, 3:0 - 62 Джеймс

Ювентус - Маккабі Хайфа 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Рабіо, 2:0 - 50 Влахович, 2:1 - 75 Давід, 3:1 - 83 Рабіо

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