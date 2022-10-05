Форвард Манчестер Юнайтед може продовжити контракт із клубом

Антоні Марсьяль може залишитися у МЮ

Манчестер Юнайтед має намір підписати новий контракт із форвардом Антоні Марсьялем.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

26-річний француз залишається частиною проєкту головного тренера Еріка тен Гага. Сам футболіст готовий продовжити контракт із манкуніанцями, проте він хоче переконатися, що отримуватиме достатньо ігрового часу.

Чинна угода футболіста з клубом розрахована до літа 2024 року.

У поточному сезоні на рахунку Марсьяля 2 голи та 1 асист у 2 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Севілья і Валенсія поборються за трансфер нападника Манчестер Юнайтед.