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Форвард Манчестер Юнайтед може продовжити контракт із клубом

Вчора 22:52 243 0
Антоні Марсьяль може залишитися у МЮ
Форвард Манчестер Юнайтед може продовжити контракт із клубом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед має намір підписати новий контракт із форвардом Антоні Марсьялем.

Про це повідомляє видання CaughtOffside.

26-річний француз залишається частиною проєкту головного тренера Еріка тен Гага. Сам футболіст готовий продовжити контракт із манкуніанцями, проте він хоче переконатися, що отримуватиме достатньо ігрового часу.

Чинна угода футболіста з клубом розрахована до літа 2024 року.

У поточному сезоні на рахунку Марсьяля 2 голи та 1 асист у 2 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Севілья і Валенсія поборються за трансфер нападника Манчестер Юнайтед.

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