Севілья і Валенсія поборються за трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Антоні Марсьяль може змінити клуб

Севілья та Валенсія зацікавлені в послугах нападника Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє Todofichajes.

За даними джерела, угода може відбутися у січні.

Нагадаємо, нападник збірної Франції минулого сезону грав в оренді в клубі з Андалусії — у 12 матчах за Севілью в його активі 1 гол і один асист.

Нинішнього сезону нападник забив два голи й віддав одну результативну передачу у двох матчах АПЛ. Угода між гравцем і "червоними дияволами" закінчується у 2024 році.