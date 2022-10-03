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Севілья і Валенсія поборються за трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:13 170 0
Антоні Марсьяль може змінити клуб
Севілья і Валенсія поборються за трансфер нападника Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Валенсія, #Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Севілья, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Севілья та Валенсія зацікавлені в послугах нападника Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля.

Про це повідомляє Todofichajes.

За даними джерела, угода може відбутися у січні.

Нагадаємо, нападник збірної Франції минулого сезону грав в оренді в клубі з Андалусії — у 12 матчах за Севілью в його активі 1 гол і один асист.

Нинішнього сезону нападник забив два голи й віддав одну результативну передачу у двох матчах АПЛ. Угода між гравцем і "червоними дияволами" закінчується у 2024 році.

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