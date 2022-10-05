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Срна: Мудрик - найкращий гравець у Європі на своїй позиції після Мбаппе та Неймара

Сьогодні 20:55 145 0
Даріо Срна розказав про вінгера донецької команди Михайла Мудрика.
Срна: Мудрик - найкращий гравець у Європі на своїй позиції після Мбаппе та Неймара
Фото - gettyimages
#Шахтар, #Дарійо Срна, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик є одним з найкращих гравців Європи на своїй позиції.

Про це розповів директор донецького клубу Дарійо Срна.

"Можливо, ми втратили частину нашої ідентичності (втративши легіонерів - прим.), але Мудрик кращий за всіх бразильців, які у нас були. Це не демагогія, я у футболі все своє життя. Він є найкращим гравцем у Європі на своїй позиції після Мбаппе, Неймара та Вінісіуса.

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Він неймовірний. У нього є все, і він показує це в кожній грі. Він грає лівою ногою, грає правою, відмінно поводиться в ситуаціях віч-на-віч. Молодець. І йому лише 21 рік. Його не хвилюють пропозиції від інших клубів, він просто хоче отримувати задоволення від гри у футбол.

Якби у нього був бразильський паспорт, він коштував би 100 мільйонів. Якщо він комусь подобається, вам доведеться заплатити багато грошей. Ми вже показали, що знаємо ринок і вміємо продавати гравців. Є приклади Чигринського, Мхітаряна, Алекса Тейшейри, Фреда, Фернандінью, Дугласа Кости.

Матч Мудрика проти Реала, після якого йому аплодував Сантьяго Бернабеу, був першим для нього в стартовому складі Ліги чемпіонів. За цей час він дуже виріс.

Це буде особливий матч, тому що в ньому зіграють два молоді гравці з такого маленького українського міста як Красноград. Вони з Луніним звідти. Наш народ може цим пишатися", - сказав Срна.

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