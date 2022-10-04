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Йовичевич: Мудрик має бути гравцем, який робить результат

Сьогодні 17:16 209 0
Тренер Шахтаря розповів про Мудрика напередодні матчу з Реалом
Йовичевич: Мудрик має бути гравцем, який робить результат
#Йовичевич, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - AS.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик має бути гравцем, який дає команді результат.

Про це заявив наставник "гірників" Ігор Йовичевич.

"Він завжди виділявся, роками. Це знає кожен, хто знає український футбол. Його навички, його швидкість, дриблінг і самовпевненість... У кожного є свій час, і цей час - його. Минулого року він відзначився, але йому бракувало можливостей. Я знаю, що Сантьяго Бернабеу запам’ятав його ім’я".

  Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

"Тепер він несе відповідальність за те, що він має бути гравцем, який робить результат. Подивімося, з якого матеріалу він зроблений", - сказав Йовичевич.

Матч відбудеться завтра, 5 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

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