Йовичевич: Мудрик має бути гравцем, який робить результат

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик має бути гравцем, який дає команді результат.

Про це заявив наставник "гірників" Ігор Йовичевич.

"Він завжди виділявся, роками. Це знає кожен, хто знає український футбол. Його навички, його швидкість, дриблінг і самовпевненість... У кожного є свій час, і цей час - його. Минулого року він відзначився, але йому бракувало можливостей. Я знаю, що Сантьяго Бернабеу запам’ятав його ім’я".