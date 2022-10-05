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Сон: Ми маємо дотримуватися плану Конте

Сьогодні 20:11 197 0
Сон Хин Мін прокоментував нічию з Айнтрахтом у Лізі чемпіонів
Сон: Ми маємо дотримуватися плану Конте
Фото - gettyimages
#Конте, #Сон Хин Мін, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Гравці Тоттенгема повинні  продовжувати довіряти головному тренеру Антоніо Конте.

Про це розповів форвард англійського клубу Сон Хин Мін.

"Ми повинні дотримуватися плану Конте, бо минулого сезону ніхто не вірив, що ми будемо у Лізі чемпіонів. Тренер завжди хоче більшого, і як гравець я маю намір йти шляхом, який намітив він.

Якщо ми цього не робитимемо, то буде важко. Ми маємо йти за ним — у нас немає вибору, бо він переможець. Думаю, ми маємо жертвувати чимось і виконувати важкі завдання", - відзначи Сон.

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