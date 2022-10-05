Головне
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:01 2777
Рух U-19 вийшов у другий раунд Юнацької Ліги УЄФА
Сьогодні 21:13 83
Мудрик та Швед - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Сьогодні 20:39 220
Чемпіонат України з хокею: календар змагань
Сьогодні 18:00 254
Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів
Сьогодні 16:57 135
Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030
Сьогодні 15:50 328
Скандал дня: проросійське керівництво IBA хоче повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань у боксі
Сьогодні 13:32 538
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:09 7656
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:46 4412
Уряд Іспанії підтримує включення України у заявку на ЧС-2030
Сьогодні 10:26 428
Прямі трансляції

Реал U-19 - Шахтар U-19 6:1. Огляд матчу

Сьогодні 18:45 420 0
Огляд матчу Реал U-19 - Шахтар U-19
Реал U-19 - Шахтар U-19 6:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 на виїзді поступився Реалу у Юнацькій Лізі УЄФА.

Юнацька Ліга УЄФА
Груповий раунд, 3 тур
05 жовтня

Реал U-19 - Шахтар U-19 6:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 30 Ікер Браво, 2:0 - 33 Гонсало, 2:1 - 42 Наверос (автогол), 3:1 - 45 Фортуні, 4:1 - 48 Фортуні, 5:1 - 54 Наверос, 6:1 - 73 Наверос

Незабитий пенальті: Мануель Анхель, 39 (воротар)

Реал: Піньєро, Вінісіус Тобіас, Рамон Наверос (Акоста, 81), Серрано, Юсі (Посуело, 61), Мануель Анхель (Перес, 72), Андрес, Паласіос (Геррреро, 81), Фортуні, Ікер Браво, Гонсало (Кабрера, 72.)

Шахтар: Твардовський, Чуйко (Янович, 55), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко (Башмарин, 78), Ющенко, Лосенко (Сметана, 70), Сігєєв, Пушкарьов (Цуканов, 78), Погорілий (Ломаха, 72)

Раніше Шахтар U-19 обіграв Лейпциг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 21400
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 7226 4
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 4412
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 4205
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 7656
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7397
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69903 5
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1627
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56049 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45459
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13844
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98868