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Вірт спрогнозував результат матчу Реал - Шахтар

Сьогодні 18:11 372 0
Юрій Вірт прокоментував матч Шахтаря проти Реала у 3 турі Ліги чемпіонів
Вірт спрогнозував результат матчу Реал - Шахтар
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Юрій Вірт

Джерело - footboom.com.

Шахтар не зможе створити диво у матчі проти Реала.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт у коментарі FootBoom.

"Шахтар проти чинного переможця Ліги чемпіонів. Чи є у донеччан шанси? Шанси завжди є, однак треба реально дивитися на речі – де іспанці і де ми?

Реал достатньо потужно виглядає, багато забиває. Утім, оборона королівського клубу не безгрішна. Тож, гадаю, на свій гол Шахтар награє. Проте цього буде замало – прогнозую 3:1", – резюмував Вірт.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться сьогодні, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

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