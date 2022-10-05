Вірт спрогнозував результат матчу Реал - Шахтар

Шахтар не зможе створити диво у матчі проти Реала.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт у коментарі FootBoom.

"Шахтар проти чинного переможця Ліги чемпіонів. Чи є у донеччан шанси? Шанси завжди є, однак треба реально дивитися на речі – де іспанці і де ми?

Реал достатньо потужно виглядає, багато забиває. Утім, оборона королівського клубу не безгрішна. Тож, гадаю, на свій гол Шахтар награє. Проте цього буде замало – прогнозую 3:1", – резюмував Вірт.