Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Шахтар U-19 на виїзді поступився Реалу у Юнацькій Лізі УЄФА.
Матч завершився з рахунком 6:1 на користь іспанського клубу.
Реал U-19 - Шахтар U-19 6:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 30 Ікер Браво, 2:0 - 33 Гонсало, 2:1 - 42 Наверос (автогол), 3:1 - 45 Фортуні, 4:1 - 48 Фортуні, 5:1 - 54 Наверос, 6:1 - 73 Наверос
Незабитий пенальті: Мануель Анхель, 39 (воротар)
Реал: Піньєро, Вінісіус Тобіас, Рамон Наверос (Акоста, 81), Серрано, Юсі (Посуело, 61), Мануель Анхель (Перес, 72), Андрес, Паласіос (Геррреро, 81), Фортуні, Ікер Браво, Гонсало (Кабрера, 72.)
Шахтар: Твардовський, Чуйко (Янович, 55), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко (Башмарин, 78), Ющенко, Лосенко (Сметана, 70), Сігєєв, Пушкарьов (Цуканов, 78), Погорілий (Ломаха, 72)
Раніше Шахтар U-19 обіграв Лейпциг.