Головне
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:01 2430
Чемпіонат України з хокею: календар змагань
Сьогодні 18:00 136
Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів
Сьогодні 16:57 94
Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030
Сьогодні 15:50 268
Скандал дня: проросійське керівництво IBA хоче повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань у боксі
Сьогодні 13:32 451
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:09 7329
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:46 4252
Уряд Іспанії підтримує включення України у заявку на ЧС-2030
Сьогодні 10:26 388
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 10:22 21128
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:12 7264
Прямі трансляції

Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 16:53 2495 0
Перша поразка Шахтаря на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 на виїзді поступився Реалу у Юнацькій Лізі УЄФА.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь іспанського клубу.

Юнацька Ліга УЄФА
Груповий раунд, 3 тур
05 жовтня

Реал U-19 - Шахтар U-19 6:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 30 Ікер Браво, 2:0 - 33 Гонсало, 2:1 - 42 Наверос (автогол), 3:1 - 45 Фортуні, 4:1 - 48 Фортуні, 5:1 - 54 Наверос, 6:1 - 73 Наверос

Незабитий пенальті: Мануель Анхель, 39 (воротар)

Реал: Піньєро, Вінісіус Тобіас, Рамон Наверос (Акоста, 81), Серрано, Юсі (Посуело, 61), Мануель Анхель (Перес, 72), Андрес, Паласіос (Геррреро, 81), Фортуні, Ікер Браво, Гонсало (Кабрера, 72.)

Шахтар: Твардовський, Чуйко (Янович, 55), Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко (Башмарин, 78), Ющенко, Лосенко (Сметана, 70), Сігєєв, Пушкарьов (Цуканов, 78), Погорілий (Ломаха, 72)

Раніше Шахтар U-19 обіграв Лейпциг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер здолав Барселону, Брюгге з Соболем перемогло Атлетіко: результати 3 туру Ліги чемпіонів Інтер здолав Барселону, Брюгге з Соболем перемогло Атлетіко: результати 3 туру Ліги чемпіонів 2974
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 4252
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 7098 4
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 7329
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 21128
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7264
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9489 6
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12237
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14536
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16264 26
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98855
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4409 2