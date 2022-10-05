Реал - Шахтар 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар мінімально поступився Реалу.

90' Карвахаль на газоні. Жовта каркта Мудрику за фол.

90' Асенсіо після відскоку пробивав по воротах, але влучив у стійку.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Бензема знову пробивав небезпечно, але знову Трубін рятує "гірників".

88' Подвійна заміна від Шахтаря: замість Судакова та Степаненка на поле вийшли Джурашек і Траоре.

86' Судаков пробивав по воротах, проте дуже невдало вийшло.

84' Бензема пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у захисника.

82' Заміна в складі Реала: Асенсіо змінив Родріго.

81' Вінісіус з місця пробивав на техніку, але Трубін забрав м'яч у руки.

80' Мудрик пробивав, але вище воріт пішов м'яч.

79' Камавінга порушив правила проти Судакова. Небезпечний штрафний для Шахтаря.

78' Михайліченко виконвав навіс на Зубкова, той продовжив на Коноплю, але Юхим невдало пробив.

76' Вальверде пробивав після розіграшу штрафного - невдало.

75' Заміна в складі Реала: замість Чуамені на поле вийшов Камавінга.

73' Петряк пробивав з дальньої дистанції - м'яч влучив у захисника.

72' Чуамені головою пробивав після штрафного, але невдало - удар від воріт.

71' Вальверде виконував простріл, але м'яч було перехоплено.

69' Знову пожежа в штрафному майданчику Шахтаря - Вальверде намагався підлаштувати м'яч під удар, але Мудрик перехопив снаряд.

67' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Шведа та Зубкова на поле вийшли Петряк і Сікан.

66' Михайліченко потужно пробивав з дальньої дистанції, але повз ворота.

64' Родріго пробивав у ближній кут після обіграшу з Бензема, Трубін знову потягнув удар.

63' Зубков зіткнувся із Чуамені в центрі поля. Пауза невеличка в матчі.

61' Швед боровся з Чуамені біля воріт Реала, але француз виграв цю боротьбу.

59' Вінісіус виконував подачу на дальню стійку - Матвієнко спокійно скинув м'яч в руки Трубіну.

57' Мудрик подавав у штрафний майданчик, але постріл Шведа головою виявився невдалим.

56' Головою Родріго пробивав після навісу - удар від воріт.

55' Бондар збив Вінісіуса на фланзі, який втікав на швидкості - жовта картка українському захиснику.

54' Бензема з меж штрафного пробивав, але удар було заблоковано.

53' Мудрик увірвавсяу штрафний майданчик, але до удару справа не дійшла, від захисника м'яч покотився в руки Луніну.

52' Вальверде знову пробивав по воротах - Трубін переводить м'яч на корнер.

50' Зубков класно в захисті відпрацював і біля власних воріт заробив штрафний.

49' Алаба виконував закидання, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

48' Менді подавав у штрафний майданчик, але удар Вінісіуса пішов повз ворота.

47' Мілітао у штрафному майданчику зіткнувся з партнером і тримається за ребра.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Шахтар мінімально поступається Реалу на Сантьяго Бернабеу.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Бензема пробивав - Трубін потягнув. Вінісіус на добиванні був, але після удару бразильця м'яч пішов вище воріт.

44' Мудрик виконував закидання на Бондаренко, але хавбек Шахтаря трохи не дістався до м'яча.

42' Швед пробивав з дальньої дистанції - від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

41' Менді порушив правила проти Шведа в центрі поля.

39' ГОООООЛ! Шахтар відіграє один гол! Михайліченко подав на Зубкова, який ножицями поклав м'яч точнісінько в кут воріт.

38' Знову Реал у швидку атаку вибіг, але фінальний удар Вінісіуса пройшовся поруч зі

36' Мудрик увірвався у штрафний майданчик, але удар прийшовся в руки Луніну.

34' Жуніор на ударну позицію виходив, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

32' Швед наважився на дальній удар, але дуже невдалим видався цей постріл.

31' Пожежа в штрафному Шахтаря! Декілька ударів господарі наносили з близької дистанції, але захисники врятували команду від третього пропущеного голу.

30' Вальверде потужно пробив з дальньої дистанції - Трубін перевів м'яч на кутовий.

28' Гол! Реал подвоює рахунок! Бензема, Родріго та Вінісіус провели дуже класну комбінацію, завершенням якої став вихід один на один останнього і забитий гол.

26' Пас у розріз пішов на Мудрика, але Мілітао у підкаті вибив м'яч в аут.

25' Вальверде скинув під удар Бенземі, француз пробивав у дальній кут. Трубін зробив класний сейв.

24' Карвахаль прострілював - Бондар виносить м'яч.

22' Подача пішла з лівого флангу від Менді - Степаненко вибив м'яч подалі.

21' Вальверде намагався завдати удару з-за меж штрафного майданчику, проте цей постріл заблокував Бондар.

20' Вінісіус пройшгов двох гравців на фланзі і пробивав по воротах - м'яч заблокував оборонець Шахтаря.

19' Вінісіус прострілював з флангу, але Конопля заблокував цей крос.

17' Вінісіус намагався оббігти Бондара, але український захисник у підкаті відпасував назад.

15' Михайлчіенко збив Родріго в центрі поля. Штрафний для господарів.

13' Гол! Реал виходить вперед! Родріго отримав м'яч перед штрафним майданчиком і пробив обвідним ударом у дальній кут воріт. Трубін дотягнувся до м'яча, але це не врятувало Шахтар.

12' Михайліченко виконував закидання на Мудрика, але Лунін вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

11' Родріго завдавав удар, який заблокували захисники після чого ще Вальверде пробивав - м'яч прийшов у руки Трубіну.

10' Алаба з дальньої дистанції пробивав - вище воріт пішов м'яч.

9' Черговий раз Вінісіус обіграв Шведа і знову вимушений українець порушувати правила.

7' Подавав Кроос з флангу, але ніхто з гравців Реала не зміг акцентовано пробити по воротах Трубіна.

6' На фланзі Швед наступив на ногу все тому ж Вінісіусу - штрафний для Реала.

5' Швед відпрацював у обороні і відібрав м'яч у Вінісіуса.

4' Михайліченко на фланзі боровся з Мілітао, проте не встигав українець за м'ячем і був змушений порушити правила.

3' Пішла подача з корнера, але удар Чуамені був вкрай невдалим.

2' Вальверде виконував закидання на Бензему, але Матвієнко дотягнувся до м'яча першим - кутовий для Реала.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Сьогодні за мадридський Реал у Лізі чемпіонів дебютує український воротар Андрій Лунін.

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Швед, Судаков, Мудрик, Зубков

Реал: Лунін, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Кроос, Бензема, Вальверде, Чуамені, Вінісіус, Родріго, Менді

Донецький Шахтар зіграє проти мадридського Реала у третьому турі Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 5 жовтня, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію в цій новині.