Баварія розгромила Вікторію: результати 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 жовтня, відбувся один матч у межах 3 туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів 2022/23
3 тур, 04 жовтня
Баварія Мюнхен - Вікторія Пльзень 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Сане, 2:0 - 13 Гнабрі, 3:0 - Мане, 4:0 - Сане, 5:0 - 59 Чупо-Мотінг
Марсель - Спортінг 4:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 1 Трінкау, 1:1 - 13 Санчес, 2:1 - 16 Харіт, 3:1 - 28 Балерді, 4:1 - 84 Мбемба
Сьогодні відбудеться ще 6 матчів ЛЧ:
22:00 Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем
22:00 Аякс - Наполі
22:00 Брюгге - Атлетіко
22:00 Інтер - Барселона
22:00 Ліверпуль - Рейнджерс
22:00 Порту - Баєр Леверкузен