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Баварія розгромила Вікторію: результати 3 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:53 181 0
Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів
Баварія розгромила Вікторію: результати 3 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 жовтня, відбувся один матч у межах 3 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23

3 тур, 04 жовтня 

Баварія Мюнхен - Вікторія Пльзень 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Сане, 2:0 - 13 Гнабрі, 3:0 - Мане, 4:0 - Сане, 5:0 - 59 Чупо-Мотінг

Марсель - Спортінг 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 1 Трінкау, 1:1 - 13 Санчес, 2:1 - 16 Харіт, 3:1 - 28 Балерді, 4:1 - 84 Мбемба

Сьогодні відбудеться ще 6 матчів ЛЧ:

22:00 Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем 

22:00 Аякс - Наполі

22:00 Брюгге - Атлетіко

22:00 Інтер - Барселона

22:00 Ліверпуль - Рейнджерс

22:00 Порту - Баєр Леверкузен

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