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Мудрик: Наразі розкрив свій потенціал лише на 20%

Сьогодні 20:41 141 0
Український вінгер прокоментував майбутній матч з Реалом
Мудрик: Наразі розкрив свій потенціал лише на 20%
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик намагатиметься продемонструвати свій найкращий футбол і досягти результату в матчі з Реалом у Лізі чемпіонів.

Про це він розповів напередодні матчу.

"Цілі та амбіції, як і на кожен матч, - домагатися результату. Ніч Ліги чемпіонів завжди особлива, тому хочеться продемонструвати найкращий футбол і досягти результату. Вважаю, що наразі розкрив свій потенціал лише на 20%, мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Це тільки початок, на мене чекає багато роботи попереду. Потрібно працювати ще більше!" - зазначив Мудрик.

Нагадаємо, Модрич відновився від травми і зіграє з Шахтарем.

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