Мудрик: Наразі розкрив свій потенціал лише на 20%

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик намагатиметься продемонструвати свій найкращий футбол і досягти результату в матчі з Реалом у Лізі чемпіонів.

Про це він розповів напередодні матчу.

"Цілі та амбіції, як і на кожен матч, - домагатися результату. Ніч Ліги чемпіонів завжди особлива, тому хочеться продемонструвати найкращий футбол і досягти результату. Вважаю, що наразі розкрив свій потенціал лише на 20%, мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Це тільки початок, на мене чекає багато роботи попереду. Потрібно працювати ще більше!" - зазначив Мудрик.