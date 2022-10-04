Сваток взимку може покинути Дніпро-1 вільним агентом

У його підписанні зацікавлені клуби Угорщини, Польщі та МЛС

Джерело - BurBuzz.

Взимку капітан Дніпра-1 Олександр Сваток може покинути команду вільним агентом.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Сторони наразі не можуть домовитися щодо продовження угоди. Сам 28-річний футболіст веде переговори з іншими клубами - йдеться про представників чемпіонатів Польщі, Угорщини та МЛС.

Сваток схиляється до того, щоб залишитися виступати в Європі, хоча в США йому пропонують втричі більшу зарплату, ніж та, яка зараз є у Дніпрі-1.

Нагадаємо, призначено арбітрів на матч Дніпро-1 - Вадуц.