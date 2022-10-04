Динамо назвало заявку на матч з Ренном

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо вирушило на матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи, в якому зустрінеться на виїзді з французьким Ренном.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Головний тренер київської команди Мірча Луческу взяв на гру 26 футболістів.
Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;
Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.
Матч Ренн – Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.