Головне
Україна може прийняти матчі ЧС-2030
Сьогодні 08:24 1485
Сікан - найкращий гравець 5 туру УПЛ
Сьогодні 14:11 115
Цифровий фронт міцніше з кожним днем: Як FAVBET Tech підтримує українське кібервійсько
Сьогодні 13:24 109
Favbet забезпечив переселенців речами першої необхідності
Сьогодні 13:20 122
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему
Сьогодні 09:26 1577
Інтер прийме Барселону, Аякс зіграє з Наполі. Розклад матчів 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 595
Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо
Вчора 21:12 1597
Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується
Вчора 18:44 1853
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій
Вчора 17:57 1378
Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо
Вчора 16:32 966
Прямі трансляції

Динамо назвало заявку на матч з Ренном

Сьогодні 14:40 271 0
Стала відома заявка Динамо
Динамо назвало заявку на матч з Ренном
#Динамо Київ, #Ренн

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо вирушило на матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи, в якому зустрінеться на виїзді з французьким Ренном.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Головний тренер київської команди Мірча Луческу взяв на гру 26 футболістів.

Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін, Владислав Кулач.

Матч Ренн – Динамо відбудеться на стадіоні Роажон Парк у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо 1597
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему 1577
Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується 1853
Україна може прийняти матчі ЧС-2030 Україна може прийняти матчі ЧС-2030 1485
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій 1378
Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо 966
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92939 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33529
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 45024 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7349
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15468
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28664