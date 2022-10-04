Український клуб модернізував свій логотип

У клубу новий логотип

Джерело - Чемпіон.

Нафтовик Охтирка змінив емблему клубу.

Про це повідомляє Артур Валерко.

Відтепер логотип Нафтовика Охтирка виконаний у мінімалістичному стилі зі смужок, які утворюють англійську літеру "N".

У подібному стилі розроблені емблеми італійського Ювентуса та українського Колоса.

Нагадаємо, що Нафтовик у цьому сезоні виступає в чемпіонаті України серед аматорів.