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Український клуб модернізував свій логотип

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У клубу новий логотип
Український клуб модернізував свій логотип
#Нафтовик

Джерело - Чемпіон.

Нафтовик Охтирка змінив емблему клубу.

Про це  повідомляє Артур Валерко.

Відтепер логотип Нафтовика Охтирка виконаний у мінімалістичному стилі зі смужок, які утворюють англійську літеру "N".

У подібному стилі розроблені емблеми італійського Ювентуса та українського Колоса.

Нагадаємо, що Нафтовик у цьому сезоні виступає в чемпіонаті України серед аматорів.

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