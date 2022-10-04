Український клуб модернізував свій логотип

Джерело - Чемпіон.
Нафтовик Охтирка змінив емблему клубу.
Про це повідомляє Артур Валерко.
Відтепер логотип Нафтовика Охтирка виконаний у мінімалістичному стилі зі смужок, які утворюють англійську літеру "N".
У подібному стилі розроблені емблеми італійського Ювентуса та українського Колоса.
Нагадаємо, що Нафтовик у цьому сезоні виступає в чемпіонаті України серед аматорів.
⛪️Перезавантажений ФК "Нафтовик-Охтирка" змінив емблему.— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 2, 2022
Клуби виступає в Чемпіонаті України серед аматорів і має в складі низку футболістів, які грали за класичний "Нафтовик-Укрнафта" ще з братами Пасичами, Антюхом і навіть Карнозою.
Грають на тому самому стадіоні біля церкви. pic.twitter.com/6exwhqnExs