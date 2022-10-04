Невілл: Проти Голанда неможливо грати

Джерело - isport.ua.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд показує фантастичний футбол в АПЛ.
Про це розповів колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл в інтерв'ю Sky Sports.
"У МЮ на лавці був футболіст, який виступав на світовому рівні 10-15 років, – Кріштіану Роналду. Але тепер ми спостерігаємо за новим поколінням. Саме гру світового рівня ми й побачили.
Я знаю, що Філ Фоден теж забив три голи. Він свій хлопець і напевно дуже гордий цим досягненням. Він чудовий англійський футболіст. Але Ерлінг - це зовсім інше.
Ми стаємо свідками чогось дійсно особливого. І, гадаю, це зрозуміло за його статистикою. Він робить так, що складне виглядає простим.
Проти Голанда неможливо грати. Такий я роблю висновок. Звісно, ми бачили у складі Манчестер Сіті фантастичних футболістів: Кевіна де Брейне, Давида Сільву, Серхіо Агуеро. Але цей гравець здатний перевершити їх усіх, - сказав Невілл.
У поточному сезоні на рахунку норвежця 14 голів та 3 асисти у 8 матчах АПЛ.