Циганик: Рівень трансляції УПЛ має бути суттєво вищим

Джерело - Чемпіон.
УПЛ повинна покращувати рівень трансляції чемпіонату України.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Без коментарів. Я не хочу коментувати, тому що, знаєте, з моїх вуст це буде як якась певна упередженість стосовно транслятора. Я поважаю тих людей, які транслюють та працюють. Це не мені коментувати.
Я не можу це коментувати, а лише говорити в якихось певних внутрішніх чатах та розмовах про те, що мені подобається, а що ні. Я вважаю, що рівень трансляції українського чемпіонату має бути суттєво вищим.
Не хочу зараз входити в якусь певну дискусію. Мені дуже шкода, якщо на цих трансляціях хтось заробляє гроші. Десь показує один кошторис, а насправді кошторис зовсім інший – ось це буде дуже прикро. Але я не хочу зараз… З моїх вуст це звучатиме дуже упереджено", - відповів Циганик.
Нагадаємо, Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України.