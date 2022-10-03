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Циганик: Рівень трансляції УПЛ має бути суттєво вищим

Вчора 22:28 287 0
Ігор Циганик прокоментував якість трансляції матчу Минай - Динамо
Циганик: Рівень трансляції УПЛ має бути суттєво вищим
#Чемпіонат України, УПЛ, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

УПЛ повинна покращувати рівень трансляції чемпіонату України.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Без коментарів. Я не хочу коментувати, тому що, знаєте, з моїх вуст це буде як якась певна упередженість стосовно транслятора. Я поважаю тих людей, які транслюють та працюють. Це не мені коментувати.

Я не можу це коментувати, а лише говорити в якихось певних внутрішніх чатах та розмовах про те, що мені подобається, а що ні. Я вважаю, що рівень трансляції українського чемпіонату має бути суттєво вищим.

Не хочу зараз входити в якусь певну дискусію. Мені дуже шкода, якщо на цих трансляціях хтось заробляє гроші. Десь показує один кошторис, а насправді кошторис зовсім інший – ось це буде дуже прикро. Але я не хочу зараз… З моїх вуст це звучатиме дуже упереджено", - відповів Циганик.  

Нагадаємо, Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України.

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