К'єза повернувся до загальної групи Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Ювентус Федеріко К'єза близький до повного відновлення від травми.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Італієць на початку року переніс операцію у зв'язку з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. У понеділок він провів частину тренування разом із командою.
Нагадаємо, востаннє 24-річний італієць виходив на поле 9 січня.
Минулого сезону на рахунку К'єзи 14 матчів у Серії А, в яких гравець відзначився двома голами та двома асистами.
Нагадаємо, Ювентус готує трансфер нападника Челсі.