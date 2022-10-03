К'єза повернувся до загальної групи Ювентуса

Федеріко К'єза незабаром може вийти на поле.

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентус Федеріко К'єза близький до повного відновлення від травми.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Італієць на початку року переніс операцію у зв'язку з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. У понеділок він провів частину тренування разом із командою.

Нагадаємо, востаннє 24-річний італієць виходив на поле 9 січня.

Минулого сезону на рахунку К'єзи 14 матчів у Серії А, в яких гравець відзначився двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, Ювентус готує трансфер нападника Челсі.