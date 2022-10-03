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Швед: Російський спорт має бути ізольований

Сьогодні 19:39 156 0
Мар’ян Швед прокоментував мобілізацію на росії
Швед: Російський спорт має бути ізольований
#Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - Чемпіон.

Російський спорт має бути ізольований через війну в Україні.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Мар’ян Швед.

"Російський спорт має бути ізольований – це на 100%. Зараз у них іде мобілізація, і я читав, що під неї потрапили лікарі збірних, чи персонал. Хай ще футболістів позабирають, хай приїдуть в Україну. Вони ж мовчали щодо війни: "Спорт внє палітікі". А зараз хай йдуть воюють", - відзначив Швед.

Нагадаємо, російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА.

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