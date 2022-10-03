Російський спорт має бути ізольований через війну в Україні.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Мар’ян Швед.

"Російський спорт має бути ізольований – це на 100%. Зараз у них іде мобілізація, і я читав, що під неї потрапили лікарі збірних, чи персонал. Хай ще футболістів позабирають, хай приїдуть в Україну. Вони ж мовчали щодо війни: "Спорт внє палітікі". А зараз хай йдуть воюють", - відзначив Швед.