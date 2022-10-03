Мілан на три місяці втратив капітана

Давіде Калабрія може у 2022 році вже не зіграти

Капітан Мілана Давіде Калабрія пропустить приблизно три місяці через травму, яку отримав у матчі восьмого туру Серії А проти Емполі (3:1).

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У Калабрії серйозне пошкодження підколінного сухожилля. 2022-го 25-річний захисник, швидше за все, вже не зіграє.

Травма Калабрії створює серйозні кадрові проблеми для головного тренера Мілана Стефано Піолі. Раніше травми зазнав ще один правий захисник, Алессандро Флоренці.

У наступному матчі Мілан зіграє у Лізі чемпіонів проти Челсі на виїзді.