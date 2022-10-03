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Сирота: Зараз майже кожен українець Зеленським пишається

Сьогодні 19:00 214 1
Сирота: Зараз майже кожен українець Зеленським пишається

Джерело - Tribuna.com.

Колишній воротар, експрезидент ПФЛ Святослав Сирота не жалкує, що у свій час вступив до партії Слуга народу.

Про це заявив сам Сирота.

"Я вже давно не романтик, не оптиміст і не песиміст. Я реаліст. Коли казали, що Зеленський комік і так далі - мені противно це слухати. Я не був спочатку його великим прихильником, але людина ще нічого не зробила, а ви його вже паплюжите, вішаєте ярлики.

Думаю, що проблема Зеленського була не в тому, що він такий-сякий, а в людях. Це проблема не тільки Зеленського, але й всіх, хто приходить на певні посади. Щоби вся Україна сказала, що все класно, йому треба мати стільки спеціалістів, скільки у нас немає в країні. Має минути 40 років, щоб менталітет людей змінився. Це по-перше.

А по-друге, у нього дуже потужні вороги всередині країни і ззовні. Цей карлик російський вважає себе богом, і тут приходить актор, з яким йому доводиться сидіти за одним столом і спілкуватись. Великі люди цього світу вважають, що офіціанти, футболісти, актори - це обслуговуючий персонал для розваг. Це інший рівень людей. І тут з тобою за один стіл сідає простий хлопець.

А після 24-го багато людей, навіть серед військових, закидали Зеленському, що розмінували перешийок з Кримом і запустили ворога. Ну так, Зеленський сам ходив і розмінував. Ми всі розуміємо, що це була спланована акція і зрада. Впевнений, що після війни всіх винних знайдуть, і всі будуть покарані. І тут вже ніхто не відкупиться. Це загибель багатьох людей в усій Україні.

Навіть якщо вдасться відкупитись на якомусь маленькому рівні, то військові ж повернуться і знайдуть кожного. Нехай зараз вони живуть надією або ще чимось. Зараз треба думати не про них, а про те, як завершити війну перемогою. А потім будуть інші розмови.

Думаю, що Зеленський в першу чергу це підтримає. Ми бачимо це за його вчинками, коли він змінив дуже багато голів СБУ. Він розуміє, що це питання нашого життя, кожного з нас і його особисто.

Я вступив у партію Слуга народу і деякий час дійсно шкодував про це, а зараз не шкодую. Йдеться не про партію, а про те, що у нас такий президент. Я дійсно пишаюсь ним. Думаю, що зараз майже кожен українець ним пишається. Він є прикладом для кожного з нас", - сказав Сирота.

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