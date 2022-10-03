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Сирота: Луческу - геніальний тренер

Сьогодні 18:00 208 0
Сирота: Луческу - геніальний тренер

Джерело - Tribuna.com.

Наставник київського Динамо Мірча Луческу показав, що може міняти себе у своєму віці, своє бачення футболу, і пристосовуватися до реалій.

Про це заявив колишній воротар, експрезидент ПФЛ Святослав Сирота.

"Динамо показало найгірший старт в історії? Матчі не дивився, але всі кажуть, що невдалий. Ну, нічого страшного. Ми вважаємо Лобановського генієм, це був наш найкращий тренер. Давайте подивимось, яке місце Динамо зайняло, наприклад, у 1976 році.

Я зараз не пам’ятаю, але знаю, що після хороших cезонів завжди був провал. Це природньо. Може, не для Барселони і Реала, там інша історія. А у нас таке бувало. Наступного року буде краще.

Яка взагалі думка про Луческу? Як до людини - я його не знаю. Дуже різне кажуть, а я не знаю, де правда. Коментувати й оцінювати не хочу, адже інформація буває викривленою. Хтось щось сказав, потім перекрутили. А можливо, він говорить одне, а має на увазі інше. Тому не хочу оцінювати його, як особистість.

Як фахівець - вся його історія в Шахтарі і в Динамо показує, що він геніальний тренер. Всі знають, що в Шахтарі він працював майже виключно з іноземцями - дорогими і висококласними. Коли його запрошували в Динамо, то очевидно, що тут такого не буде. Просто таких гравців немає, і їх ніхто не купить. Це неможливо.

Люди звикають до чогось одного. Наприклад, є шаблон роботи, а у тренерів це майже у кожного. І він переносить цей шаблон з однієї команди в іншу. Той же Моурінью.

Луческу показав, що може міняти себе у своєму віці, своє бачення футболу, і пристосовуватися до реалій, які у нього є в кожній команді. І це круто. Це показує, що він дуже талановитий тренер.

Зараз я не можу назвати причини невдалого старту. Я так розумію, що невелика лава запасних, два турніри і дуже велика напруга. Але нічого страшного. Наступного року все виграють", - сказав Сирота.

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