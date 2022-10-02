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Ліон поступився Лансу, Лор'ян у меншості переграв Лілль: результати матчів 9 туру Ліги 1

Сьогодні 23:40 455 0
Лор'ян грав в меншості з 61-ї хвилини
Ліон поступився Лансу, Лор'ян у меншості переграв Лілль: результати матчів 9 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 жовтня, відбулися 7 матчів 9 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 2 жовтня

Лор'ян - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Діакате (авт), 1:1 - 78 Девід, 2:1 - 87 Ле Бріс

Аяччо - Клермон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Куеі, 1:1 - 70 Авінель, 1:2 - 89 Рашані, 1:3 - 90+1 Доссу

Осер - Брест 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Слімані, 1:1 - 86 Н'янг (пен)

Труа - Реймс 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Балогун, 1:1 - 51 Одоберт, 1:2 - 54 Дзунья, 2:2 - 90 Поросо

Тулуза - Монпельє 4:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 7 Созза, 1:1 - 18 Спірінгс, 2:1 - 24 Абухлаль, 3:1 - 31 Чаібі, 4:1 - 48 Деягере, 4:2 - 68 Вахі

Монако - Нант 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Емболо, 2:0 - 6 Бен Єддер, 3:0 - 28 Бен Єддер, 4:0 - 62 Бен Єддер (пен), 4:1 - 79 Сілва (авт)

Ланс - Ліон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Сотока (пен)

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