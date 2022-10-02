Лаціо розгромило Спецію Коваленка: результати 8 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 жовтня, відбулися чотири матчі 8 туру італійської Серії А.
Віктор Коваленко пропускав матч через пошкодження.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 2 жовтня
Лаціо - Спеція 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Дзакканьї, 2:0 - 24 Романьйолі, 3:0 - 61 Мілінкович-Савич, 4:0 - 90+1 Мілінкович-Савич
Лечче - Кремонезе 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 19 Чофані, 1:1 - 42 Стрефезза (пен)
Сампдорія - Монца 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Пессіна (пен)
Сассуоло - Салернітана 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Лор'єнте, 2:0 - 39 Пінамонті (пен), 3:0 - 53 Торстведт, 4:0 - 76 Харруї, 5:0 - 90+2 Антіст
Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться ще два матчі у чемпіонаті Італії:
19:00. Аталанта - Фіорентина
21:45. Ювентус - Болонья