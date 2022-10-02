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Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм

Сьогодні 11:55 1495 0
Поєдинок розпочнеться о 13:00
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграє проти київського Динамо у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Минай: Бандура, Нємчанінов, Горін, Гончар, Трубочкін, Хахльов, Вітенчук, Воробчак, Кулієв, Вишневський, Твердохліб

Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Бурда, Кендзьора, Кравченко, Андрієвський, Лонвейк, Караваєв, Парріс, Ванат, Бєсєдін

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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