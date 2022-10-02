Джерело - Чемпіон.
Минай зіграє проти київського Динамо у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Минай: Бандура, Нємчанінов, Горін, Гончар, Трубочкін, Хахльов, Вітенчук, Воробчак, Кулієв, Вишневський, Твердохліб
Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук
Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Бурда, Кендзьора, Кравченко, Андрієвський, Лонвейк, Караваєв, Парріс, Ванат, Бєсєдін
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.