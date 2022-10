Хаві побив рекорд Зідана за кількістю матчів без поразок на виїзді в Ла-Лізі

Барселона мінімально здолала Мальорку в межах 7-го туру іспанської Ла-Ліги (0:1).

Головний тренер каталонців Хаві з моменту призначення на цю посаду в листопаді 2021-го року ще жодного разу не програвав у виїзних матчах - 13 перемог та 5 нічиїх.

Це найкращий результат в історії Ла-Ліги серед новопризначених тренерів.

Зінедін Зідан виграв 13 матчів та 4 рази зіграв внічию після свого призначення головним тренером Реала у 2016 році.

